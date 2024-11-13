Балахнин поддержал Дзюбу после скандального интервью

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о нашумевшем интервью Артема Дзюбы.

«Я на его стороне. А что он сказал? Про Семака он просто сказал, что не пожал бы руку ему, потому что они не попрощались. Да что он такого сказал? Это вообще не критика, он же признает, что они хорошие специалисты, причем уважает их. Просто из-за того, что так поступили, у него такое отношение. Но я не вижу чего-то такого сногсшибательного», — сообщил Балахнин Vprognoze.ru.

Ранее в интервью 36-летний футболист упомянул всех, с кем у него были разногласия или недопонимания. Он заявил, что не стал бы пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, а наставника «Локомотива» Михаила Галактионова охарактеризовал как «трусливого, нерешительного и слабого».