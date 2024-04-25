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Сегодня, 17:28

Балахнин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после поражения «Зенита» в матче с «Рубином»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24.

В среду, 24 апреля, «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура, а «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2).

«Я и предполагал, что до конца будет соперничество за победу в чемпионате России. Изначально ведь было понятно, что «Зенит» не тот, второе у «Краснодара» достаточно сильный состав и собраны достаточно неплохие футболисты, которые могут решать индивидуально. Тут смена тренера, если и имеет значение, то не существенное. Если команда чем-то объединена и есть хорошие футболисты, то она будет стремиться к цели», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от петербургского клуба составляет 1 очко.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Сергей Балахнин
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