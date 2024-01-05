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Сегодня, 00:49

Балахнин поделился мнением о трансферной политике «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Зениту» проще найти иностранца, чем осуществлять трансфер российского футболиста.

«Они даже попробовали и были в команде и молодые, и не молодые наши футболисты. Свои тоже есть футболисты, прекрасная школа тоже присутствует. Им нужны игроки сильнее. Ренан тоже себя в «Зените» не утвердил, это говорит о высокой конкуренции в команде. Поэтому очевидно, что они не могут найти российского футболиста, это будет очень дорого, может и дороже, чем взять в Бразилии. Цену, которую написали в СМИ за Педро это маленькая цена, на которой «Зенит» может и заработать», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что пападающий «Коринтианса» Педро стал игроком «Зенита». 17-летний бразилец присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб. 5 февраля форварду исполнится 18 лет.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11430809-balahnin-dlya-zenita-najti-rossijskogo-futbolista-mozhet-byt-dorozhe-chem-vzyat-v-brazilii.html
Футбол
ФК Зенит
Педро (Зенит)
Сергей Балахнин
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