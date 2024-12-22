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Сегодня, 17:30

Балахнин — о «Зените»: «Даже не покупая никого, они могут быть сильнее»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном усилении «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Всегда есть у любого футбольного коллектива внутренние резервы, которые можно улучшить. Очевидно, что «Зенит» может играть сильнее и это плюс для них. Сейчас все говорят, что команда умирает, нужны новые футболисты. Но даже не покупая никого, они все равно могут быть сильнее», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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