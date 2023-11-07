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Сегодня, 17:22

Балахнин: «Впечатляет игра Кордобы, он один из лучших в нашей лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что его впечатляет игра нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Безусловно, он один из лучших в нашей лиге. Кордоба все время цепляется за мячи и забивает, что самое главное. Для команды-лидера это характерно, что в рядах есть такой форвард. У «Зенит» были Дзюба, Малком. Они много забивали и тащили команду за собой. Сейчас в «Краснодаре» есть Кордоба, который выполняет такие функции», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Кордоба провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Колумбийский футболист выступает за «быков» с 2021 года. Его контракт с российской командой рассчитан до июня 2025-го.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005435419_balahnin_vpechatlyaet_igra_kordobyi_kotoryiy_vse_vremya_ceplyaetsya_za_myachi_i_zabivaet
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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