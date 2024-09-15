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Балахнин: «Сергеев напоминает кота, который не ловит мышей»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре новичка самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«В последнее время Сергеев выглядит очень неважно. Он абсолютно правильно поступил, что перешел в «Крылья». Может быть, у него получится реанимировать карьеру. Все-таки он переходит к тренеру, который хорошо его знает. Возможно, Сергеев снова оживет. Хотя пока, к сожалению, он больше был похож на кота, который не ловит мышей. Но парень ведь талантливый», — сказал Балахнин Legalbet.

5 сентября 2024 года Иван Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых 29-летний нападающий провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач.

Источник: Legalbet
Иван Сергеев
Сергей Балахнин

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