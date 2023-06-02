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Сегодня, 02:29

Балахнин: «Ростов» и ЦСКА под конец сезона играют натужно, поэтому результат их матча непредсказуем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды против ЦСКА в 30-м туре чемпионата России.

«Обе команды под конец сезона играют натужно, поэтому результат непредсказуем. Те же проблемы и у «Спартака», поэтому исход борьбы за медали может быть любым. Спартаковцы могут потерять очки в Самаре, что может привести как к серебру у ЦСКА после ничьей с «Ростовом», так и к триумфу «Ростова». Многое зависит от того, кто меньше допустит ошибок и сумеет в решающий момент собрать волю в кулак. Хотя армейцы все равно выглядят предпочтительней — очень уж значимые потери у ростовчан. Многое держалось на Комличенко и Глебове. Потерю одного из них еще можно пережить, но когда отсутствуют оба, трудно понять, за счет чего «Ростов» может выиграть последний матч сезона», — цитируют «Известия» Балахнина.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА располагается на втором месте с 55 очками, «Ростов» идет на 4-м месте с 53 очками.

Источник: https://iz.ru/1521733/aleksei-fomin/medalnyi-put-komu-dostanetsia-serebro-i-bronza-rpl
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