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Сегодня, 01:41

Балахнин: «Фаворита в матче «Крылья Советов» — «Краснодар» нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Очень интересное противостояние. Самарцы сейчас хорошо выглядят и находятся на четвертом месте. «Железнодорожники» тоже рядом. Не скажу, что «крылышки» так высоко забрались не по делу, но все-таки «Локомотив» — более именитый. Хотя я бы назвал сейчас эти команды равными, судя по тому, как они выглядят. Фаворита нет. Это будет интересная игра. Победа гостей позволит догнать и даже обогнать самарцев, а если выиграют хозяева — то они сделают небольшой отрыв. Команде Осинькина все время приходится подтверждать свой уровень и мне интересно, как надолго их хватит», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в субботу, 25 ноября. Начало встречи — 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005469615_balahnin_ural_mojet_otnyat_ochki_u_krasnodara_a_baltika_-_u_spartaka
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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