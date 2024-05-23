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Сегодня, 18:10

Балахнин: «Игроки «Ростова» в матче с «Зенитом» захотят себя показать, продать»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии матча 30-го тура РПЛ между командой Валерия Карпина и «Зенитом».

«Думаю, как и большинство болельщиков, что «Зениту» победа в этом матче гораздо нужнее. Никто не поймет, если они дома проиграют последний матч. «Зенит» и так растерял много очков на финише. И сейчас уже от него не все зависит в борьбе за титул, «Динамо» — хозяин своей судьбы. Им нужна победа в Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

При этом он не считает, что «Ростов» выйдет на «Газпром Арену» с «поднятыми руками».

«Нет, конечно. В «Ростове» — молодые ребята, они хотят себя проявить, показать, продать, в конце концов», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

«Зенит» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла. У «Ростова» 43 очка и седьмая позиция.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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