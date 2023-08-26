Балахнин: «Ожидания от матча «Ростова» против «Пари НН» – неуверенные»

Сегодня, 04:03
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды с «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России.
«Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют. Не видно, чтобы они усилили игру. Можно надеяться на что-то, конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание. Но за то, чтобы находиться в верхней части турнирной таблицы, будет очень сложно. Если только еще усилиться. А за счет внутренних резервов – очень сложно, потому что другие команды усиливаются и выходят на новый уровень, а «Ростов» – нет. Находится даже на ступеньку ниже своего уровня.
Ожидания от матча – неуверенные. Положительный исход возможен, «Пари НН» – далеко не сильная команда, она по силам «Ростову». Но уверенности в успехе нет», – констатировал Балахнин.
Матч пройдет в субботу, 26 августа, на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -