Балахнин: «Ожидания от матча «Ростова» против «Пари НН» – неуверенные»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды с «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России.

«Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют. Не видно, чтобы они усилили игру. Можно надеяться на что-то, конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание. Но за то, чтобы находиться в верхней части турнирной таблицы, будет очень сложно. Если только еще усилиться. А за счет внутренних резервов – очень сложно, потому что другие команды усиливаются и выходят на новый уровень, а «Ростов» – нет. Находится даже на ступеньку ниже своего уровня.

Ожидания от матча – неуверенные. Положительный исход возможен, «Пари НН» – далеко не сильная команда, она по силам «Ростову». Но уверенности в успехе нет», – констатировал Балахнин.

Матч пройдет в субботу, 26 августа, на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени.