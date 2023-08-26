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Балахнин: «Ожидания от матча «Ростова» против «Пари НН» – неуверенные»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды с «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России.

«Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют. Не видно, чтобы они усилили игру. Можно надеяться на что-то, конечно, «Ростов» не будет бороться за выживание. Но за то, чтобы находиться в верхней части турнирной таблицы, будет очень сложно. Если только еще усилиться. А за счет внутренних резервов – очень сложно, потому что другие команды усиливаются и выходят на новый уровень, а «Ростов» – нет. Находится даже на ступеньку ниже своего уровня.

Ожидания от матча – неуверенные. Положительный исход возможен, «Пари НН» – далеко не сильная команда, она по силам «Ростову». Но уверенности в успехе нет», – констатировал Балахнин.

Матч пройдет в субботу, 26 августа, на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/25/21150008.shtml?updated
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 1 : 1
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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