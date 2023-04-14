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Сегодня, 07:10

Балахнин: «Сейчас гораздо важнее для «Ростова» удержаться в тройке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды с «Зенитом» в 23-м туре чемпионата России.

«Команда Карпина выжимает максимум в этом чемпионате. За счет самоотдачи и организации игры она оказалась там, где находится сейчас. Но класс «Зенита» должен сказаться. Если ростовчане отберут у него очки, им можно будет только поаплодировать. Однако сейчас гораздо важнее для них удержаться в тройке», — цитируют «Известия» Балахнина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресеньен, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1498081/aleksei-fomin/kakov-rostov-smozhet-li-komanda-karpina-ostanovit-zenit
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