Балахнин: «Сейчас гораздо важнее для «Ростова» удержаться в тройке»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды с «Зенитом» в 23-м туре чемпионата России.

«Команда Карпина выжимает максимум в этом чемпионате. За счет самоотдачи и организации игры она оказалась там, где находится сейчас. Но класс «Зенита» должен сказаться. Если ростовчане отберут у него очки, им можно будет только поаплодировать. Однако сейчас гораздо важнее для них удержаться в тройке», — цитируют «Известия» Балахнина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресеньен, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.