Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о том, почему клуб не будет продлевать контракт с вингером Дмитрием Полозом.

«Ионов и Полоз очень хорошие футболисты. Тут вопрос денег. Ионов придет бесплатно, «Ростов» ничего не платит и это хорошо. Полоз тоже достойный футболист, который может себя проявить. Тем более Дмитрий чуть моложе Алексея. Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока. Будем откровенны, Ионов тоже себя ярко не проявил в «Краснодаре». Полоз забивал за «Ростов», хоть и с пенальти. В прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров. Все зависит от видения Карпина. «Ростову» нужно усиление, поэтому и ищут новых футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Ранее сообщалось, что «Ростов» уже подписал контракт с Алексеем Ионовым, а контракт с Полозом, который рассчитан до 30 июня 2023 года, клуб не намерен продлевать.

В прошедшем сезоне 31-летний Полоз провел 25 матчей в РПЛ за южан и отметился 8 голами.