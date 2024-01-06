Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Балахнин предположил, почему «Зенит» отдал Ренана в аренду

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о переходе защитника Роберта Ренана из «Зенита» в «Интернасьонал».

«Он был техничный, пытался как-то играть в атаку. Но не очень надежный защитник, не устраивал он тренерский штаб Сергея Семака. Поэтому и были поиски защитников и замены на его место. Вот, пожалуйста, нашли Нино», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Ренан перешел в «Интернасьонал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2024 года.

За «Зенит» защитник всего провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005527506_balahnin_obyyasnil_pochemu_zenit_otdal_renana_v_arendu
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
Сергей Балахнин
Обсудить
Читайте также
Бегун-ампутант Писториус вышел на свободу по УДО через 10 лет после убийства девушки
Мирра Андреева не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды? Все из-за одного видео
Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»
В бразильском клубе «Баия» прокомментировали слухи о возможном переходе защитника Байи в ЦСКА
Представители Коррея заявили, что трансфер футболиста в Россию пока не рассматривается
Добровинский уверен, что честное судейство может привести «Динамо» к чемпионству
Добровинский рассказал, чего ожидает от «Динамо» в 2024 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент форварда «Бенфики» Мусы: «Пока нет прогресса в плане перехода в Россию»

Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал правильным возвращение Слуцкого к тренерской работе