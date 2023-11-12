Балахнин прокомментировал ничью в матче между «Зенитом» и «Краснодаром»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о ничьей между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Краснодар идет практически весь круг на первом месте, в лидерах. По определению было понятно, что команда будет главным фаворитом на чемпионство. Даже если бы выиграл «Зенит», все равно «Краснодар» остался бы претендентом на победу в чемпионате», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.