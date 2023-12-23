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Сегодня, 02:45

Балахнин — о переходе Коваленко в «Зенит»: «Он должен был это сделать, иначе ты не вырастешь никогда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход Александра Коваленко из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Тут много причин, однозначно назвать конкретно нельзя. Прежде всего весь вопрос лежит в самом Осинькине. Но когда футболист переходит и не может держать уровень, это говорит не о лучшей стороне футболиста. Потому что хороший игрок должен играть хорошо и быть так конкурентоспособным, чтоб мог проявлять себя в любых ситуациях, а не в тех, которые созданы именно для него.

Еще есть важный момент. Это тут они все время в Самаре, а пошел он в «Зенит», а там уровень футболистов гораздо выше, там нужно доказывать, и какие-то вещи выходят на первый план. Он делает попытки, это надо делать, это вызов для любого! Он должен был это сделать, иначе ты не вырастешь никогда», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-kompleksnogo-resheniya-po-proektu-reformy-formata-rpl-ya-ne-videl/
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Сергей Балахнин
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