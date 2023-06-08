Балахнин: «Факел» выглядел сильнее «Енисея» и по делу выиграл»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Игра была в закрытом помещении. «Факел» выглядел сильнее и по делу выиграл. Да, воронежцы играли в большинстве, но все равно они были интереснее «Енисея», — отметил Балахнин. Есть ли шансы у «Енисея»? Да, потому что впереди еще одна игра. В футболе бывают непредсказуемые вещи. «Факел» выглядит попредпочтительнее, с точки зрения организации игры», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.