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Балахнин: «Факел» выглядел сильнее «Енисея» и по делу выиграл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Игра была в закрытом помещении. «Факел» выглядел сильнее и по делу выиграл. Да, воронежцы играли в большинстве, но все равно они были интереснее «Енисея», — отметил Балахнин. Есть ли шансы у «Енисея»? Да, потому что впереди еще одна игра. В футболе бывают непредсказуемые вещи. «Факел» выглядит попредпочтительнее, с точки зрения организации игры», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-fakel-by-l-sil-nee-eniseya-i-po-delu-vy-igral/
Футбол
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Балахнин
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