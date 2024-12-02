Балахнин — о победе «Ростова» над «Пари НН»: «В такой игре могло все быть»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу ростовчан в матче 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

«В такой игре могло быть все. Как эта победа может быть неожиданной, если «Пари НН» весь второй тайм играл в меньшинстве. Там уже трудно говорить о реальной обстановке на поле, когда на игрока меньше. Но, тем не менее, «Ростов» имел преимущество в матче, итог такой, какой и должен быть», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Ростов» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с 16 очками — на 12-й строчке.