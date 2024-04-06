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Сегодня, 07:40

Балахнин прокомментировал постоянные изменения в таблице среди лидеров РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что ни одна команда РПЛ не играет стабильно в текущем сезоне.

По его словам, именно с этим связаны частые изменения в таблице среди лидеров РПЛ.

«Все сейчас играют нестабильно. Нет ни одной команды, которая бы шла ровно. Срывы есть у всех, и они могут случиться в матчах с любыми соперниками. Никто не показывает тот футбол, который позволял бы сказать, что какая-то команда сегодня точно победит. Лидеры сейчас находятся практически на одном уровне с другими командами. Поэтому и таблица наверху часто меняется. Не всё сейчас зависит от лидеров. На борьбу за медали влияют другие команды», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча первое место в РПЛ занимает «Зенит» (41 очко), вторым идет «Краснодар» (40), а на третьей строчке — «Динамо» (38).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
Сергей Балахнин
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