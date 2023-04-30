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Балахнин: «Карпин — это Карпин. У него всегда виновато поле или судья»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении тренеров донской команды после матча 25-го тура со «Спартаком» (1:1).

После финального свистка главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову, за что получил красную карточку.

«Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику. Карпин — это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-pretenzii-trenerov-rostova-k-sud-e-vy-glyadeli-desheven-ko-no-e-to-stil-karpina/
Валерий Карпин
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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