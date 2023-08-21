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Сегодня, 15:19

Балахнин прокомментировал проблему «Спартака» с пропущенными мячами

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Нужно совершенствовать игру в обороне. У «Спартака» собраны достаточно неплохие футболисты в линии защиты. Там есть, кому играть, и играть гораздо лучше. Например, в матче с «Зенитом» на поле не было Литвинова, который может действовать и в опорной зоне. У москвичей в обороне имеется обойма игроков, которых можно варьировать. С чем связано, что при этом «Спартак» много пропускает? Это вопрос к тренеру. Ведь команда явно может действовать в защите надежнее», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне «Спартак» пропустил 10 голов в 5 матчах РПЛ. После пяти туров московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11081066-balahnin-ukazal-chto-nuzhno-spartaku-chtoby-menshe-propuskat.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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