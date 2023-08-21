Балахнин прокомментировал проблему «Спартака» с пропущенными мячами

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Нужно совершенствовать игру в обороне. У «Спартака» собраны достаточно неплохие футболисты в линии защиты. Там есть, кому играть, и играть гораздо лучше. Например, в матче с «Зенитом» на поле не было Литвинова, который может действовать и в опорной зоне. У москвичей в обороне имеется обойма игроков, которых можно варьировать. С чем связано, что при этом «Спартак» много пропускает? Это вопрос к тренеру. Ведь команда явно может действовать в защите надежнее», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне «Спартак» пропустил 10 голов в 5 матчах РПЛ. После пяти туров московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.