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Балахнин прокомментировал увольнение Гогниева из «Химок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Было ожидаемо, что Гогниев уйдет из «Химок». Клуб еще дал много времени Спартаку. Не может быть бесконечным доверие к тренеру. Может, даже поздно клуб уволил Гогниева. Возглавил бы я «Химки»? Не люблю такое. Будет предложение — поговорим. Надо время подумать, а пошел бы я туда. Нужно исходить из того, сможешь ли ты чем-то помочь. Да, можно с лозунгами прийти и делать, но надо еще раз хорошо все взвесить. Вылетят ли «Химки» из РПЛ? Четыре очка отставания от «Факела» — это ничего, если учесть, что еще девять туров впереди. Все может быстро поменяться. «Химки» не в безнадежной ситуации, но они задержались с увольнением тренера», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ne-znayu-mog-li-ya-by-pojti-v-himki-budet-predlozhenie-pogovorim/
Спартак Гогниев
Футбол
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ФК Химки
Сергей Балахнин
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