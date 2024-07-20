Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:48

Балахнин: «Думаю, у «Ростова» задача выше, чем просто не вылететь из РПЛ»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал задачу команды не вылететь из РПЛ. Об этом в интервью заявил полузащитник Кирилл Щетинин.

«Эта задача уже традиционная. Мы не первый год слышим: первая наша задача — обезопасить себя от вылета. Года три она точно стоит. На самом деле, у них выше задача. Образно говоря, они могут обеспечить себе место в РПЛ через 10 туров, если наберут 30 очков. Думаю, у Карпина есть амбиции. Какой тренер не хотел бы выиграть титулы? Я не знаю такого. Можно говорить все, что угодно. В народе есть пословица, которая создана веками: какой солдат не хотел бы быть генералом? Это же не с потолка берется. А все остальное мне кажется лукавством», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в РПЛ. Последний раз он вылетел из высшего дивизиона в 2007 году, но за один сезон вернулся назад.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Сафонов: «В чемпионате России будет «Зенит» и все остальные»

Матч «Ростова» и ЦСКА на старте сезона завершился ничьей