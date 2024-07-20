Балахнин: «Думаю, у «Ростова» задача выше, чем просто не вылететь из РПЛ»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал задачу команды не вылететь из РПЛ. Об этом в интервью заявил полузащитник Кирилл Щетинин.

«Эта задача уже традиционная. Мы не первый год слышим: первая наша задача — обезопасить себя от вылета. Года три она точно стоит. На самом деле, у них выше задача. Образно говоря, они могут обеспечить себе место в РПЛ через 10 туров, если наберут 30 очков. Думаю, у Карпина есть амбиции. Какой тренер не хотел бы выиграть титулы? Я не знаю такого. Можно говорить все, что угодно. В народе есть пословица, которая создана веками: какой солдат не хотел бы быть генералом? Это же не с потолка берется. А все остальное мне кажется лукавством», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в РПЛ. Последний раз он вылетел из высшего дивизиона в 2007 году, но за один сезон вернулся назад.