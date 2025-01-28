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Сегодня, 19:06

Балахнин рассказал, что благодаря Winline Зимнему Кубку РПЛ можно посмотреть на новых игроков

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, чего стоит ждать от Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Это будет интересный турнир. Можно посмотреть на новых футболистов у команд. Каждый клуб будет пробовать что-то новое. Это турнир как раз для таких задач. Фаворита не стоит выделять», — сказал Балахнин «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля пройдет товарищеский турнир, в котором сыграют шесть команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В прошлом году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
Сергей Балахнин
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