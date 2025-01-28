Балахнин рассказал, что благодаря Winline Зимнему Кубку РПЛ можно посмотреть на новых игроков

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, чего стоит ждать от Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Это будет интересный турнир. Можно посмотреть на новых футболистов у команд. Каждый клуб будет пробовать что-то новое. Это турнир как раз для таких задач. Фаворита не стоит выделять», — сказал Балахнин «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля пройдет товарищеский турнир, в котором сыграют шесть команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В прошлом году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».