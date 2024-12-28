Балахнин: «От ЦСКА и «Зенита» в этом сезоне все явно ожидали большего»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, какие команды разочаровали его в первой части сезона РПЛ.

«От ЦСКА в этом сезоне все явно ожидали большего, а они сейчас достаточно далеко от лидеров находятся. И еще бы я сказал, что от всего «Зенита» ждали большего. Не стал бы даже выделять отдельно Вендела, Клаудиньо или Соболева.

В целом вся команда в первой части сезона разочаровала, они играют не очень хорошо. Все в петербургской команде играют не на своем уровне. Поэтому если выбирать тех, кто в этом сезоне разочаровал, то назову ЦСКА и «Зенит», — приводит слова Балахнина Legalbet.

ЦСКА после 18 матчей набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 39 очками — на второй строчке.