Балахнин рассказал, какой матч ожидает от «Зенита» и «Локомотива»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Интересно посмотреть, насколько «Локомотив» сможет показать свою игру с быстрыми атаками, переходами, мобильностью. А от «Зенита» я жду той же игры, при которой команда контролирует мяч, разыгрывает. Такого футбола я жду от одной и другой команды. В принципе, ожидаемого, но в лучшем своем проявлении. Эти две команды показывают достаточно привлекательный и играющий футбол», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Игра команд пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.