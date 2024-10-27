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Сегодня, 19:20

Балахнин рассказал, какой матч ожидает от «Зенита» и «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Интересно посмотреть, насколько «Локомотив» сможет показать свою игру с быстрыми атаками, переходами, мобильностью. А от «Зенита» я жду той же игры, при которой команда контролирует мяч, разыгрывает. Такого футбола я жду от одной и другой команды. В принципе, ожидаемого, но в лучшем своем проявлении. Эти две команды показывают достаточно привлекательный и играющий футбол», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Игра команд пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин

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