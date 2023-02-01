Балахнин: «Посмотрим, что получится из челленджей на Зимнем кубке РПЛ. Нужно пробовать что-то новое»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к игровым челленджам в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Турнир, который завтра начнется, носит более подготовительный характер. Нам нужно пробовать что-то новое. Посмотрим, что получится из этих челленджей. Трудно сказать, надо ли это делать в профессиональном футболе. Я человек уже старенький, поэтому являюсь консерватором в футболе. В меньшей степени хочется каких-то изменений, но в зимнем турнире можно попробовать все», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.
Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования