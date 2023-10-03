Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:43

Балахнин рассказал, почему не считает молчание Гончаренко на пресс-конференции неуважением к болельщикам

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

46-летний специалист не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью после встречи с ростовчанами и не сказал ни слова во время пресс-конференции.

«Не думаю, что Гончаренко проявил неуважение к болельщикам. Он явно проявил неуважение к судье и к тому, что творилось на поле. Скорее всего, тренеру сложно было цензурно выразить свои чувства, и потому он промолчал. Ничего неуважительного по отношению к зрителям в этом нет. Просто наставник был недоволен судейством. У меня часто были подобные ситуации, когда после матча не хотелось ничего говорить. Но я считал себя обязанным, нужно было что-то сказать, поскольку люди ждали. Признаюсь, иногда приходилось говорить какими-то общими фразами, а не рассказывать о том, что действительно творилось в душе», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков за 10 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11190953-balahnin-obyasnil-pochemu-ne-schitaet-molchanie-goncharenko-na-press-konferencii-neuvazheniem-k-bolelschikam.html
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Мозер высказалась о проблемах фигурного катания и подростков в большом спорте
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Губерниев: «Мне кажется, что сейчас Семака лихорадит»
Овчинников: «Харин сильнее по уровню и мышлению, чем Чалов»
Масалитин оценил турнирное положение «Зенита»
Президент «Ростова» Арутюнянц: «Карпин в «Спартаке»? Вы что, шутите?»
Билялетдинов объяснил, почему Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»
Жуков пошутил на тему отставки Абаскаля из «Спартака»: «Оставить на Кубок, а на чемпионат взять другого»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Мне кажется, что сейчас Семака лихорадит»

«Ростов» обратился в CAS по делу Норманна