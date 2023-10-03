Балахнин рассказал, почему не считает молчание Гончаренко на пресс-конференции неуважением к болельщикам

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

46-летний специалист не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью после встречи с ростовчанами и не сказал ни слова во время пресс-конференции.

«Не думаю, что Гончаренко проявил неуважение к болельщикам. Он явно проявил неуважение к судье и к тому, что творилось на поле. Скорее всего, тренеру сложно было цензурно выразить свои чувства, и потому он промолчал. Ничего неуважительного по отношению к зрителям в этом нет. Просто наставник был недоволен судейством. У меня часто были подобные ситуации, когда после матча не хотелось ничего говорить. Но я считал себя обязанным, нужно было что-то сказать, поскольку люди ждали. Признаюсь, иногда приходилось говорить какими-то общими фразами, а не рассказывать о том, что действительно творилось в душе», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков за 10 туров.