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РПЛ

Сегодня, 03:08

Балахнин: «Ростову» теперь будет очень трудно завоевать серебряные медали»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ против «Факела» (0:1).

— Я и предполагал, что матч будет сложный для хозяев, — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру». — Вот мы и увидели неоднозначный результат. Даже более того — «Факел» выиграл заслуженно. Я не могу назвать результат матча неожиданным.

— Но ведь команда, которая борется за серебро, не должна позволять себе таких осечек?

— Надо быть откровенным, у нас такой чемпионат, что «Динамо» может проиграть команде с последнего места, «Ростов» уступить аутсайдерам. Это ведь не разовый случай. Такое часто бывает. Любая команда может проиграть любой. Исключение составляет только «Зенит». Вот такой сейчас уровень РПЛ.

— Что не получилось у ростовчан?

— В атаке вообще ничего не получилось. Да и оборона два пропустила. Это много для команды, претендующей на медали. Нападение было прямолинейное, были какие-то потуги, но команда играла до того предсказуемо, что все это хорошо читалось. В общем, «Ростов» сыграл очень слабо.

— Почему агрессии впереди у ростовчан было не так много?

— Была агрессия, они хотели забить. Было видно, что у команды есть желание, но соперник так построил игру, что южане ничего не смогли сделать. А изменить свою игру по ходу матча хозяева не смогли — для этого у игроков недостаточно класса. Быть более гибкими не получилось.

— Как сказалось на игре «Ростова» отсутствие Карпина на скамейке?

— Это тоже повлияло. Но я не считаю, что это стало основной причиной проигрыша. Карпин мог быть что-то корректировать с бровки. Он бы руководил командой. Но все равно, футболисты и без него должны были играть, если есть отлаженный механизм. Это ведь претендент на медали.

— Это поражение значительно понизит шансы «Ростова» на второе место?

— Да. Стало меньше шансов, и теперь будет труднее завоевать серебро. Многое зависит от завтрашних матчей. Я не исключаю, что «Спартак» может обыграть «Зенит».

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114007_balahnin_rostovu_teper_budet_ochen_trudno_zavoevat_serebro
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Балахнин
0
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