Балахнин считает, что чемпионат России будет еще быстрее деградировать без легионеров

Сегодня, 16:00
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, стоит ли российским клубам отказываться от легионеров.
«Я категорически против этого. Самим изолироваться — это уже путь в никуда. Если клубы РПЛ откажутся от легионеров, чемпионат России будет еще быстрее деградировать. РПЛ и так становится хуже. Надо это признать, а не что-то выдумывать. Хорошо, что есть «Зенит», где играют классные иностранцы. Они еще хоть как-то держат уровень РПЛ, и все тянутся за ними. Для того чтобы конкурировать с «Зенитом», остальным командам надо расти», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.
Единственной командой в чемпионате России, в составе которой нет ни одного легионера из дальнего зарубежья, является «Ростов». Желто-синие занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 26 туров.