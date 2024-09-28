Балахнин считает, что Дзюбе будет сложно в матче «Акрона» против «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовчан против «Акрона» в 10-м туре РПЛ.

«Безусловно, приход Артема воодушевил «Акрон», но против него сыграют обученные защитники «Ростова», которые хорошо играют в воздухе и читают игру. Дзюбе будет очень сложно против этих защитников, это однозначно, хоть он за «Локомотив» и делал хет-трик против «Ростова», — цитирует Балахнина Metaratings.

«Ростов» на своем поле примет «Акрон» в субботу, 28 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.