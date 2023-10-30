Балахнин считает, что «Краснодар» находится в психологической яме

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о первом поражении «Краснодара» в чемпионате России — 2023/24.

В воскресенье, 29 октября краснодарцы уступили ЦСКА (0:1) на выезде в 13-м туре РПЛ.

«На данном этапе нанести первое поражение в сезоне «Краснодару» могла любая команда. Кубанцы не выдерживают чемпионскую гонку в психологическом отношении. Нужно отдать должное армейцам. Они заслуженно одержали победу», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 28 очками, армейцы занимают 5-е место (21 очко).