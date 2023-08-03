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Сегодня, 18:01

Балахнин считает, что «Локомотив» сейчас выглядит лучше ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас «Локомотив» выглядит лучше. Но в конкретном матче все может быть, независимо от предыдущих игр сезона. Тем более это дерби, и настрой на такие матчи всегда особый. Жду результативной игры от этих соперников. Команды стараются играть в атаку, забивать, и это у них получается», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005259552_balahnin_krasnodar_sohranit_liderstvo_a_zenit_ne_poteryaet_ochki
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Сергей Балахнин
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