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Сегодня, 15:47

Балахнин: «Матчей с предсказуемым результатом в РПЛ стало намного меньше»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему в нынешнем сезоне соперничество за золотые медали чемпионата России продолжается вплоть до последнего тура.

«Клубы из верхней половины турнирной таблицы сдали, стали играть хуже. А представители нижней половины, наоборот, подтянулись и выглядят лучше. И потому в чемпионате РПЛ теперь не редкость, когда аутсайдер отбирает очки у лидера. Матчей с предсказуемым результатом стало намного меньше. Потому и нарастает напряжение в чемпионской гонке», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

За тур до окончания РПЛ на чемпионский титул претендуют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 очка и «Краснодар» на 3 очка.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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