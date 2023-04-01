Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:56

Балахнин считает, что под конец РПЛ Дзюбе станет труднее забивать

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что не сможет сделать прогноз на количество забитых голов форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой к концу чемпионата России.

«Наверное, не смогу. Как-то трудно прогнозировать. Дальше ему, тем более, будет не так просто. Сейчас к нему будут более внимательно относиться, более плотно играть. За счет него будет «Локомотив» забивать, но все равно будет сложнее», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005068660_balahnin_schitaet_chto_pod_konec_chempionata_rossii_dzyube_stanet_trudnee_zabivat
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
В «Ахмате» прокомментировали ничью со «Спартаком»: «Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество»
«Зенит» — «Урал»: Сергеев открыл счет в матче
Травма Семенова, обратная замена Промеса и претензии Абаскаля к судье
Камоцци: «Вероятнее всего, для «Спартака» борьба за чемпионство закончена»
Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Соперники изучают нас, стало тяжелее играть»
Юран назвал неубедительной игру «Спартака» в матче с «Ахматом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Нет никакой борьбы за «золото» ни со стороны «Спартака», ни со стороны «Ростова»

Юран назвал неубедительной игру «Спартака» в матче с «Ахматом»