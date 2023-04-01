Балахнин считает, что под конец РПЛ Дзюбе станет труднее забивать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что не сможет сделать прогноз на количество забитых голов форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой к концу чемпионата России.

«Наверное, не смогу. Как-то трудно прогнозировать. Дальше ему, тем более, будет не так просто. Сейчас к нему будут более внимательно относиться, более плотно играть. За счет него будет «Локомотив» забивать, но все равно будет сложнее», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.