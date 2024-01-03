Балахнин считает, что результаты «Краснодара» снизятся в случае ухода Кордобы и Алонсо

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о возможном уходе Джона Кордобы и Хуниора Алонсо из «Краснодара».

«Если Кордоба уйдет, это тоже будет большая потеря. Алонсо и Кордоба — это два ведущих футболиста, которые олицетворяют «Краснодар». Один был эффективен впереди. Смазал только концовку своим удалением. А так он всегда был сильнейшим нападающим. И дело не только в голах. Посмотрите, как он забивал, сохранял мячи, держал соперника в напряжении. А Алонсо начинал атаки. Он не только в обороне себя проявлял. Это важно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

30-летние Кодоба и Алонсо выступают за краснодарскую команду с 2021 года.

«Краснодар» с 38 очками после 18 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы «быки» сыграют с «Рубином». Матч запланирован на 3 марта.