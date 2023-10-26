Балахнин считает, что «Ростов» может устроить ничья с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в преддверии матча команды 13-го тура РПЛ против «Локомотива» поарассуждал о том, может ли ничья устроить желто-синих.

«Устроит ли «Ростов» ничья? Это будет зависеть от игры. При определенной игре и ничья будет хороша. После победы «Ростову» стало полегче, возможно, напряжение как-то спало. Как бы то ни было, ростовчане будут играть, как и раньше — высокий прессинг, который они постоянно используют от матча к матчу. Не думаю, что у «Ростова» что-то кардинально изменится. Хотя если изменится, и будет какой-то сюрприз «Локомотиву», для меня будет неожиданностью, что они успеют что-то сделать», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.