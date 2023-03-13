Балахнин считает, что «Ростов» не будет бороться за второе место в РПЛ

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы желто-синих в борьбе за третье место.

«Игры в кубке и чемпионате показали, что «Ростов» не в лучшем своем функциональном состоянии, мягко говоря. Игра не очень хороша, вчера в этом лишний раз убедился. Как таковой игры у «Ростова» нет. Матч с «Пари НН» был ничейным. Обе команды показывали не очень интересный футбол. Этому поспособствовало безобразное качество поля, поэтому все сводилось к упрощению, было много борьбы. Какой-то созидательной игры было мало. «Ростов» останется в топ-3? У команды есть небольшой отрыв, могут зацепиться. Если что-то в игре «Ростова» не изменится, будет сложно остаться на третьем месте. С первым местом все ясно, а «Спартак» выглядит предпочтительнее всех кандидатов на второе место», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 19 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» — на втором месте (40 очков).