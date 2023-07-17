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Сегодня, 17:37

Балахнин считает, что «Ростов» не сумеет повторить результат прошлого сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин порассуждал, какое место может занять команда Валерия Карпина в новом сезоне.

«Я думаю, что «Ростов» не сумеет повторить результат прошлого сезона, им будет тяжело это сделать. Сейчас мы видим, что все конкуренты усиливаются, проводя отличную работу. Сам же Карпин говорил, что главное для команды — избежать вылета. Место в первой десятке будет хорошим результатом для клуба. Первые игры покажут, на что сможет претендовать команда в новом сезоне», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

В первом туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Факелом». Игра пройдет 23 июля. Начало — в 20:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-rostov-ne-sumeet-povtorit-rezul-tat-proshlogo-sezona/
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