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Сегодня, 19:22

Балахнин считает, что «Ростов» не удержится в тройке лидеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением, сможет ли команда Валерия Карпина удержаться в верхней части таблицы РПЛ во второй части сезона.

«Видно же уже и раньше было, что «Ростову» требуется усиление, но этого не случилось. Сложно сказать, почему. Я думаю, что «Ростову» будет тяжело во второй части сезона, им не удастся удержаться в тройке. Команде Карпина будет непросто, но у них есть запас в шесть очков, это хороший задел. Все остальные усилились и навяжут борьбу «Ростову» за тройку. Но, зная характер Карпина, «Ростов» не будет выглядеть командой мальчиков для битья, они будут до последнего сражаться», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 17 туров занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-rostov-ne-uderzhitsya-v-trojke-im-budet-tyazhelo-e-to-sdelat/
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