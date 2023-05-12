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Сегодня, 16:58

Балахнин считает, что «Ростову» не хватает опыта и класса для второго места по итогам сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о борьбе команды за второе место в чемпионате России.

«Ростову» будет очень тяжело занять по итогам сезона второе место, они уменьшили свои шансы после того, как проиграли «Факелу». Понятно, что все будет решаться до последнего тура, но тем не менее мы видим, что сейчас ЦСКА набрал очень хороший ход. И «Спартак» не будет сдаваться, я уверен. «Ростову» не хватает опыта и класса, чтобы весь сезон сохранять спокойствие и решать поставленную задачу. Будет немного обидно, если «Ростов» вывалится за пределы тройки», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 26 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На втором месте — ЦСКА (51 очко).

14 мая «Ростов» встретится с «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-rostovu-ne-hvataet-opy-ta-i-klassa-im-budet-tyazhelo-zanyat-vtoroe-mesto-po-itogam-sezona/
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