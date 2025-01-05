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Сегодня, 20:05

Балахнин считает, что «Ростову» нужно усилить все позиции

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какие позиции стоит усилить донскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Какую позицию стоит усилить «Ростову»? Да им любую можно усиливать. У них нет такой позиции, которую нельзя было бы усилить. Ростовчанам нужно усиление, если они хотят бороться за более высокие места. Можно усилить среднюю линию, да и вратарь бы не помешал, я вам так скажу. Другой вопрос, есть ли финансы у «Ростова» для усиления», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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