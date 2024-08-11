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Сегодня, 17:09

Балахнин считает, что «Спартак» хорошо готов к матчу с «Ахматом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Спартак» выздоравливает в преддверии игры против «Ахмата» в 4-м туре РПЛ.

«Похоже на то, что «Спартак» выздоравливает. «Ахмат» же вообще выглядит не важно на старте сезона. «Красно-белые» проводят хорошие игры, но когда будет стабильность, такое состояние команды стабильно, тогда можно будет говорить о том, что у «Спартака» все спокойно и стабильно», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 11 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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