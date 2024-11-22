Балахнин считает, что «Спартак» нашел бы деньги при необходимости купить Глебова

Сегодня, 20:05
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал слова Валерия Карпина о полузащитнике «Ростова» Даниле Глебове.
Ранее нынешний наставника ростовчан заявлял, что как тренер он не будет рад, если Глебов покинет «Ростов» и пойдет на повышение, но за самого футболиста можно будет порадоваться.
«Если Глебов будет востребован, его заберут. Для Данила переход в топ-клуб — это хорошо, шаг вперед. Карпин сейчас понимает, что на данный момент у него лучше футболиста нет. И клуб в то же время не может купить другого игрока, потому что нет денег. Дело не в том, что Глебов пересидел в «Ростове», а в востребованности. Если бы «Спартаку» нужен был Данил, они бы нашли на него деньги», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».
Карпин ранее заявлял, что как тренер он не будет рад, если Глебов покинет «Ростов» и пойдет на повышение, но за самого футболиста можно будет порадоваться.
Нынешний контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
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|13
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|12
|15
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|15
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|9
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|16-30
|8
|И
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)