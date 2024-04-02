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Сегодня, 09:45

Балахнин считает, что «Спартак» не должен зависеть от Промеса

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, влияет ли отсутствие форварда «Спартака» Квинси Промеса на результаты красно-белых.

«Отсутствие Промеса влияет, но рассуждать об этом — дело неблагодарное. Да, он играл большую роль, был лидером, больше всех забивал и отдавал голевых передач, как говорит статистика. Но если команда зависит от одного футболиста, то это не команда-лидер. Это не та команда, которая может решать большие задачи», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

После 21 матча красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Промес в настоящее время находится под арестом в ОАЭ. Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков и нападение на двоюродного брата с ножом.

Источник: Газета.Ru
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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