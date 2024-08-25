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Сегодня, 20:50

Балахнин считает, что «Спартак» стал лучше играть в последних матчах РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, что думает об игре «Спартака» против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«На данный момент, «Спартак» стал лучше, а «Зенит» стал хуже. До этого «Зенит» был пять туров гораздо интереснее, чем в матче с «красно-белыми». «Спартак» же становится всё лучше и лучше, а это очень важно. Команда становится увереннее, игроки становятся увереннее. Тем самым, становится клубом, который может на что-то претендовать. А «Зенит» так и будет претендовать, чуть лучше сыграет, чуть хуже. Тем мне менее, они держат свой уровень», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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