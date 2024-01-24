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Сегодня, 15:53

Балахнин: «Спартаку» нужно усиление во всех линиях»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что «Спартаку» необходимо усилить состав, чтобы бороться за чемпионство в РПЛ.

«Спартаку» во всех линиях нужно усиление. Впереди новый игрок точно требуется. Но и в будущее нужно смотреть, чтобы состав соответствовал целям борьбы за золотые медали», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Спартак» находится на 5-й строчке в таблице, набрав 30 очков.

В первом матче после окончания зимней паузы красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром-Арене».

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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