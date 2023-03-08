Балахнин: «Сперцян подойдет любой европейской команде»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — очень интересный футболист, который достоин хорошего предложения. Думаю, Эдуард уже созрел для игры в Европе. В России он уже все попробовал», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Также он предположил, в каком чемпионате мог бы заиграть Сперцян.

«Эдуард — умный футболист, он конструирует игру. Сперцян подойдет любой европейской команде. Он ярко будет выглядеть в силовом чемпионате, например, в Германии или может оказаться в своей стихии, в Испании. Эдуард может проявлять себя в любых ситуациях. Все еще зависит от тренера», — добавил специалист.

В текущем сезоне Сперцян провел 24 матча за «Краснодар», в которых забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов отпустить полузащитника в Европу этим летом.