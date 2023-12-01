Балахнин считает, что у ЦСКА есть небольшое преимущество перед «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча желто-синих против ЦСКА в 17-м туре РПЛ.

«Судя по предыдущей игре, которую мы видели в Кубке, и те, и другие береглись для встречи в чемпионате. Поэтому всем будет очень интересно посмотреть, что покажет и одна, и вторая команда. Сейчас везде сложно выделить фаворита. Даже когда команда из нижней части турнирной таблицы играет с командой из топ-5, большой разницы между ними нет. На данный момент в чемпионате фаворитов трудно найти. Косвенно фаворитом можно считать ЦСКА — все-таки домашняя встреча, что дает хоть незначительное, но преимущество», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент армейцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ростовчане идут на десятой строчке (10).