Балахнин считает, что у Дзюбы будет мотивация против команды Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче команды в рамках 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В любом случае «Ростов» играет дома и будет стремиться к победе. Но «Локомотив» — команда, которая имеет в атаке очень быстрых крайних нападающих. Это будет для нее козырем, «Ростову» придется действовать осторожно. Конечно, у Дзюбы будет побольше желания — насолить Карпину, несомненно. На пользу «Ростову» это никак не пойдет, у игрока будет дополнительная мотивация», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.