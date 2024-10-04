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Сегодня, 09:51

Балахнин считает, что у Глушенкова началась черная полоса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Ну я не знаю, он может считать это черной полосой. Сначала мяч в руку попал, теперь задняя поверхность. Наверняка это связано с тренировочным процессом и нагрузками наверняка. Для него это черная полоса, но с чем она связана это отслеживать нужно его тренировочный процесс. Если бы вернулся тот Глушенков, который был до травмы, было радостно смотреть. Когда футболист играет, забивает было прекрасное зрелище», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Глушенков не смог продолжить матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1) и ушел в подтрибунное помещение на 72-й минуте. У команды больше не было замен, поэтому она осталась в меньшинстве.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
Максим Глушенков
Сергей Балахнин

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