Балахнин считает, что у Глушенкова началась черная полоса

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Ну я не знаю, он может считать это черной полосой. Сначала мяч в руку попал, теперь задняя поверхность. Наверняка это связано с тренировочным процессом и нагрузками наверняка. Для него это черная полоса, но с чем она связана это отслеживать нужно его тренировочный процесс. Если бы вернулся тот Глушенков, который был до травмы, было радостно смотреть. Когда футболист играет, забивает было прекрасное зрелище», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Глушенков не смог продолжить матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1) и ушел в подтрибунное помещение на 72-й минуте. У команды больше не было замен, поэтому она осталась в меньшинстве.